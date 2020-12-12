نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله عن رفضها تسجيل إسمها بوزارة الصحة الكويتية لأخذ لقاح فيروس كورونا .

وأرجعت فجر السعيد سبب رفضها إلى أن وزير الصحة الكويتي وتابعه لم يجربان الجرعة على أنفسهما على الهواء مباشرة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” الحاضر يبلغ الغايب .. أرفض أن أسجل إسمي في موقع وزارة الصحه لأخذ اللقاح طالما معالي وزير الصحة وتابعه الوكيل رضا لم يجربوا الجرعة على نفسهم على الهواء مباشرة وننتظر إسبوعين لنرى الآثار الجانبية ” .