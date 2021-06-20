نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام وجهت من خلاله رسالة إلى الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” معربة عن حبها ودعمها لها .

وذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” مؤخرا خلال استضافتها في برنامج سهرة خاصة مع الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” .

وتضمن المنشور صورة لياسمين عبد العزيز كتبت فجر السعيد في تعليقها عليها : ” معلش .. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبد العزيز والممثلة ريهام حجاج ” .

وتابعت : ” فتلك هي المصيبة ويا للهول بصوت يوسف وهبي ! أين الثرا من الثريا ؟ .. ياسمين عبدالعزيز ممثلة من طراز نادر ولديها قبول عالي أما الأخت الثانية فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشكرا ” .