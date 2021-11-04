استشهدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد بتصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي تحدث فيها عن موقفه من القضية الفلسطينية والتطبيع مع اسرائيل لتبرير موقفها المؤيد للتطبيع.

فقد عرضت فجر السعيد عدة مقاطع لجورج قرداحي وهو يتحدث عن موقفه من القضية الفلسطينية حيث قال في احدها “مع التطبيع في حالد حدث الفلسطينيون على حقوقهم”.

وعلقت فجر السعيد على الفيديو كاتبة: “وهذا صنمكم جورج قرداحي يقول نفس كلامي مع التطبيع.. وشوكرررن”.

وتعليقا على مقطع من لقائه في برنامج “برلمان الشعب” قالت فجر السعيد: “”وهذا كلام #جورج_قرداحي عن التطبيع في نفس المقابله مع #الحزيره فبطلوا تستخدمون نغمة #التطبيع معاي لي شفتوني ركبت طيارتي ورحت مطار بن اسرائيل قرلوا طبعت ولكن ابداء الرأي اعتقد ضمن حرية الراي اللي سامحتم عليها”.

يذكر ان فجر السعيد كانت قد أثارت ضجة واسعة في الكويت، منذ اشهر قليلة، عقب إذاعة لقائها مع إحدى المحطات الإسرائيلية، التي تحدثت فيه عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل وتأييدها له.

وأثار المقطع المتداول من المقابلة جدلا كبيرا، فقد أبدى بعض الناشطين استياءهم، داعين إلى عدم السكوت عن هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مخالفة بذلك الموقف الرسمي لبلادها.

فيديو / الاعلامية فجر السعيد لقناة اسرئيلية: أنا أمثل الأغلبية الصامتة التي تؤيد التطبيع مع اسرائيل. pic.twitter.com/dji6vECqCx — المجلس (@Almajlliss) June 8, 2021

​​وقالت فجر السعيد في مقطع الفيديو، الذي نشرته مواقع إسرائيلية على “تويتر”: “إنها تمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، مضيفة “أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وبأنها مصرة على موقفها هذا، وبأنها مع الجلوس على طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مناسبة”.