استشهدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد بتصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي تحدث فيها عن موقفه من القضية الفلسطينية والتطبيع مع اسرائيل لتبرير موقفها المؤيد للتطبيع.
فقد عرضت فجر السعيد عدة مقاطع لجورج قرداحي وهو يتحدث عن موقفه من القضية الفلسطينية حيث قال في احدها “مع التطبيع في حالد حدث الفلسطينيون على حقوقهم”.
وعلقت فجر السعيد على الفيديو كاتبة: “وهذا صنمكم جورج قرداحي يقول نفس كلامي مع التطبيع.. وشوكرررن”.
وتعليقا على مقطع من لقائه في برنامج “برلمان الشعب” قالت فجر السعيد: “”وهذا كلام #جورج_قرداحي عن التطبيع في نفس المقابله مع #الحزيره فبطلوا تستخدمون نغمة #التطبيع معاي لي شفتوني ركبت طيارتي ورحت مطار بن اسرائيل قرلوا طبعت ولكن ابداء الرأي اعتقد ضمن حرية الراي اللي سامحتم عليها”.
يذكر ان فجر السعيد كانت قد أثارت ضجة واسعة في الكويت، منذ اشهر قليلة، عقب إذاعة لقائها مع إحدى المحطات الإسرائيلية، التي تحدثت فيه عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل وتأييدها له.
وأثار المقطع المتداول من المقابلة جدلا كبيرا، فقد أبدى بعض الناشطين استياءهم، داعين إلى عدم السكوت عن هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مخالفة بذلك الموقف الرسمي لبلادها.
وقالت فجر السعيد في مقطع الفيديو، الذي نشرته مواقع إسرائيلية على “تويتر”: “إنها تمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام”، مضيفة “أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وبأنها مصرة على موقفها هذا، وبأنها مع الجلوس على طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مناسبة”.
بعيداً عن فجور ألم نقل أن هذا السمج يدين بالإعتذار لشعوب المنطقة كافة ….هزلت عليه و على كُل من يرى في موقفه بطولة!
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اذكى ما قاله قرداحي حيث قال بالحرف الواحد انا مع التطبيع لو اخذ اهل الارض المقدسة حقوقهم !!!
يعني أعيدوا لنا القدس وحيفا ويافا وارحلوا هههههههههههههه ونحن نطبع ههههههههههههههه اما العربان وهذه الهبلة الكويتية عملوا تطبيع وترضيع وتلطيع بلا شرط ولا يحزنون ههههههههههههههه شكلهم من مناصري النوكاح ببلاش ههههههههههههههه لا مهر ولا مقدم ولا مؤخر ولا إمتاع ولا نفقة ههههههههههههههه
فاجرة السعيد تأخرتي هههههه
هذة اسطوانة مصدية مثل وجهك انت و الوهابية
والحمقى ، كل من تابع اللقاء من البداية يفهم قصد الرجل ولكن اخذ مقاطع معينة واستخدامها بطريقة حقيرة ومن اجل الفتنة فهذا اسلوب قديم مهتريء.
جربتم كل الطرق الحقيرة بالخليج لنشر الفتن وشن الحروب ، افاعي حمقاء مسمومة هدفها
عمل فتنة كبيرة ، فاجرة انت اخرسي انت اول صهيونية حقيرة كويتية مؤيدة للتطبيع وأجريتي
مقابلة مع قناة صهيونبة و شتائم الفلسطينين
وصلتك للكويت يا قذرة، لان الفلسطينين اغلبهم
مع جورج قرداحي الان محاولات الخليج القذرة
عمل فتنة بين لبنان وفلسطين ، خسئتم يا خنازير
الخليج.
ماذا تقول أنت؟