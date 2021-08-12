نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر سخرت من خلالها من الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” بسبب تغريدة الأخيرة عن التحرش وتعليقها على المبررات التي يضعها البعض لانتشار هذه الظاهرة .

فقالت سمية الخشاب : ” أي حد بيحط مبرر للتحرش إنه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم ” .

وتضمنت تغريدة فجر السعيد صورة لسمية الخشاب كتبت في تعليقها عليها : ” ركوب الترند في الموسم الجديد من بطولة فاتنة التسعينات سمية الخشاب ” .

وعلقت الفنانة سمية الخشاب على سخرية فجر السعيد منها في تغريدة لها جاء فيها : ” هناك شريحة من الناس لديهم جزء في عقولهم لا يعمل .. مثلاً تقول جملة كاملة يتركونها ويأخذون كلمتين ويخترعون بها قصة أخرى لا علاقة لها بسياق الجملة الأصلية وتبدأ نوعية ثانية من الناس في السير على خطاهم ” .