شنت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” هجوما قاسيا من خلال عدة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ضد من يتعرضون بالإساءة لها ولعائلتها بالأخص في تعليقاتهم .

فكتبت قائلة : ” تنتقدوني تختلفون معاي سياسيا هم يا هلا ومرحبا .. لكن تقلون أدبكم وتشككون في النسب وربي لأدوس على راسكم دوس ” .

وتابعت : ” سكت عنكم وايد وبلعت ما فيه الكفاية علبو خليك أكبر وانتِ العاقل .. اللي يجيب إسم عيلتي ماله عندي إلا الجوتي على راسه بس يصير رجال ويكتب بإسمه الحقيقي عشان اعلمه قدره ” .

وفي تغريدة أخرى قالت فجر السعيد : ” أبوكم أبو من علمكم على التويتر يا خمّة .. ما في وقار ولا انتِ الأكبر لا تردين على هالأشكال .. وربي عقب اليوم الكلمة بعشر والبادي أظلم وقد أعذر من أنذر ” .

وتفاعل المتابعون على تلك التغريدات والتي انقسمت تعليقاتهم نحوها ما بين من أيدها في موقفها .. والبعض الآخر أشار إلى إنه عليها الترفع عن الرد بهذه الطريقة التي رأوا أنها تخطت حدود اللياقة .