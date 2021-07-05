نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على إنستجرام منقسمة إلى نصفين وتضم كلا من الفنانتين المصريتين ” ريهام حجاج ” و ” ياسمين عبد العزيز ” .

فظهرت ريهام حجاج في النصف الأول من الصورة ووضع عليها علامة ” لايك ” وتضمن النصف الثاني صورة لياسمين عبد العزيز وعليها علامة ” قلب ” .

ووجهت مي العيدان سؤالا للجمهور في تعليقها على الصورة حول تصويتهم وتفضيلهم لأيا منهما فكتبت : ” ياسمين عبد العزيز ولا ريهام حجاج ؟ ” .

لترد عليها مواطنتها الإعلامية ” فجر السعيد ” في تعليق لها معلنة عن حبها ودعمها لياسمين عبد العزيز وواصفة ريهام حجاج ب ” المطب ” .

فقالت : ” طبعا ياسمين ماكو مقارنة اصلا وعيب المقارنة بين الجبل ومطب الشارع اللي قدام المدارس ” .. وعلقت مي العيدان على ذلك بالقول : ” ذبحتيني ” .