عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن فرحتها بالقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد والتي شملت تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو للرئيس التونسي لحظة اعلانه هذه القرارات وعلقت كاتبة: “سامعن صوت … صل على النبي .. أول محمد وأبن عمه علي …… الف الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله محمد قللللللوووووووووووووش (سمعونا احلى يباب) اليوم #الغنوشي وباچر #خمه_بقعه ياقاااادر ياكريم”.

سامعن صوت … صل على النبي .. أول محمد وأبن عمه علي …… الف الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله محمد قللللللوووووووووووووش (سمعونا احلى يباب) اليوم #الغنوشي وباچر #خمه_بقعه ياقاااادر ياكريم pic.twitter.com/qQBCS9eEJi — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) July 25, 2021

كما علقت فجر السعيد على تغريدة راشد الغنوشي حول هذه القرارات وقامت بإهدائه اغنية “تسلم الايادي” حيث كتبت: “بهذه المناسبه السعيده على قلبي وقلب كل كاره للإخوان نهديك (( تسلم الأيادي تسلم ياقيس سعيد))”.

بهذه المناسبه السعيده على قلبي وقلب كل كاره للإخوان نهديك (( تسلم الأيادي تسلم ياقيس سعيد)) https://t.co/rfVRaJ0uZn — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) July 25, 2021