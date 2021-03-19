علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على قرار الحكومة التركية إيقاف البرامج السياسية التي تبثها القنوات الاخوانية بشكل فوري، والتي تنتقد فيها النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي وذلك عبر سلسلة تغريدت كتبتها عبر حسابها على تويتر.

وتشرت فجر السعيد نص تغريدة للاعلامي الاخواني سامي كمال الدين والتي تحدث فيها عن إبلاغ إدارة قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وعلقت عليها كاتبة: “ههه مت من الضحك”.

كما علقت على تصريح أيمن نور لقناة الجزيرة الذي تحدث فيه عن هذا القرار قائلة: “حتوحشهم الشورما التركيه والبقلاوه هههههههههههههههههههه” مع هاشتاغ “شماتة”.

في هذا الاطار، نفى ياسين أوكتاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، إغلاق القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول مع تأكيده على توجيه أوامر الى هذه القنوات لوقف ما وصفه بالتحريض.

وجاء ذلك ضمن جلسة مع إعلاميين مصريين معارضين على برنامج clubhouse تعليقا على الأخبار التي تحدثت عن إبلاغ السلطات التركية للقنوات المصرية المعارضة بإيقاف البرامج السياسية والأخبار السياسية والتحول إلى برامج المنوعات.

وقال أوكتاي إن السلطات لم تكن تتابع ما تبثه القنوات، ولكن بعد تلقي الطلب المصري، أصبحت لديها ملاحظات، وهو ما دفع السلطات التركية إلى نصح هذه القنوات بتجنب التحريض والانتقاد الشديد للنظام المصري.

وحول الأخبار التي تحدثت عن إمكانية تسليم تركيا لمعارضين مصريين من الإخوان المسلمين للسلطات المصرية، قال أوكتاي إن تركيا لن تسلم أعضاء جماعة الإخوان، أو أي مطلوب لمصر ودول أخرى.