عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن سعادتها وفخرها بنجاح وصول “مسبار الأمل” الاماراتي الى مدار كوكب المريخ غير انها انتقدت بعض الاوضاع في بلادها في نفس الوقت الذي يحتفل فيه الخليجيون بالانجاز الاماراتي التاريخي.

فقد كتبت فجر السعيد سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع بدأتها بنشر فيديو يرصد لحظة الاعلان عن نجاح وصول “مسبار الأمل” الى مدار الكوكب الاحمر حيث علقت قائلة “#الإمارات تعانق السماء والناعقين في الأرض أصواتهم لايسمعها الا قطيعهم الذي يتبع نباحهم ونهيقهم.. #برافو لكل جهود حكام الإمارات ومواطنيها العاملين في كل القطاعات الذين أصروا أن يكونوا الأوائل في كل شيء.. وبالصبر نالوا مايريدون ..والله يرحم الشيخ زايد زرع والإمارات تحصد #مسبار_الأمل”.

#الإمارات تعانق السماء والناعقين في الأرض أصواتهم لايسمعها الا قطيعهم الذي يتبع نباحهم ونهيقهم.. #برافو لكل جهود حكام الإمارات ومواطنيها العاملين في كل القطاعات الذين أصروا أن يكونوا الأوائل في كل شي وبالصبر نالوا مايريدون ..والله يرحم الشيخ زايد زرع والإمارات تحصد #مسبار_الأمل pic.twitter.com/yEhO4L2oUj — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 9, 2021

وعادت فجر السعيد وقالت في تغريدة اخرى: “#الامارات راحت #المريخ واحنا اطارات #رحيّه من سنين نفس المكان وموعارفين نحلها … الله لايغير علينا”.

وعادت فجر السعيد وأكدت على فخرها بالانجاز الاماراتي في تغريدة ثالثة قالت فيها: “فخوره بأني خليجيه لإن #الإمارات دوله خليجيه … الف مبروك لدولة الامارات حكومة و شعب على هذا الانجاز المشرف ونتمنى دائما للأشقاء النجاح في الاستثمار في ابناؤنا جهودكم مقدره ونجاحكم مفخره”.

فخوره بأني خليجيه لإن #الإمارات دوله خليجيه … الف مبروك لدولة الامارات حكومة و شعب على هذا الانجاز المشرف ونتمنى دائما للأشقاء النجاح في الاستثمار في ابناؤنا جهودكم مقدره ونجاحكم مفخره . #مسبار_الأمل pic.twitter.com/j3CHQoo93S — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 9, 2021

وكان مسبار الأمل الإماراتي، الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، قد وصل إلى المدار حول الكوكب، لتصبح الإمارات خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا والهند. ويستطيع علماء الإمارات الآن دراسة الغلاف الجوي للكوكب.