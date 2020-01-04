فجر السعيد تكشف تورط قاسم سليماني في عملية اقتحام السجون المصرية وقنص المتظاهرين خلال ثورة يناير

كشفت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” في تعليقها على مقتل الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري عن تورطه في عملية اقتحام السجون المصرية في عام 2011 خلال ثورة 25 يناير وإنه المدبر الرئيسي لهذه العملية .
وذلك بهدف إنقاذ الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” وجماعته ” جماعة الإخوان ” .
فكتبت فجر السعيد في تغريدة لها قائلة : ” للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته ” .
وتابعت : ” وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق .. ربنا عادل أقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني ” .
للأخوه المصريين #قاسم_سليماني هو الذي قاد عملية إقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف انقاذ خلية حزب الله ومرسي وحماعته ،،. وهو كذلك من وزع القناصه على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق … ربنا عادل أقتص لإمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة #قاسم_سليماني
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020