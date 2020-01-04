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فجر السعيد تكشف تورط قاسم سليماني في عملية اقتحام السجون المصرية وقنص المتظاهرين خلال ثورة يناير

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كشفت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” في تعليقها على مقتل الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري عن تورطه في عملية اقتحام السجون المصرية في عام 2011 خلال ثورة 25 يناير وإنه المدبر الرئيسي لهذه العملية .

وذلك بهدف إنقاذ الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” وجماعته ” جماعة الإخوان ” .

فكتبت فجر السعيد في تغريدة لها قائلة : ” للأخوة المصريين قاسم سليماني هو الذي قاد عملية اقتحام السجون في 2011 وإخراج السجناء بهدف إنقاذ خلية حزب الله ومرسي وجماعته ” .

وتابعت : ” وهو كذلك من وزع القناصة على أسطح التحرير وقام بنفس الدور في التحرير بالعراق .. ربنا عادل أقتص لأمهات الشهداء الذين قتلهم قناصة قاسم سليماني ” .

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