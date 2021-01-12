نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن عزمها تلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية بدلا من بلدها الكويت .

وأشارت فجر السعيد في تغريدتها إلى خوفها من تلقي اللقاح في الكويت منتقدة وزارة الصحة الكويتية .

فكتبت قائلة : ” سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت ؟ قلتلهم والله أنا سألت الجماعة في المملكة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي ” فايزر ” ” .

وتابعت : ” قولت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحية معاهم ونيجي عند اللقاح ندور غيره .. طبعاً باخذ فايزر ” .

وأضافت فجر السعيد : ” نسيت أقولكم شي الخميس بإذن الله بسافر دولة شقيقة مجاورة عشان آخذ اللقاح لإن بالكويت ما أقدر آخذه آنا في خوفي من وزارة الصحة الكويتية وسأظل في الدوله المجاورة 21 يوم لأخذ الجرعة الثانية والجواز مال كورونا الأبلكيشن لذلك سأغيب عن التليفزيون الله يعينكم على فرقاي ” .

وهو الأمر الذي أثار موجة غضب بين المتابعين الكويتيين معربين عن إستغرابهم من عدم ثقتها ببلدها .

سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت.قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي #Pfizer قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيّد معاهم ونحج معاهم ونعيّد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره.طبعاً باخذ #Pfizer — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 11, 2021

نسيت أقولكم شي … #الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ #اللقاح لإن بـ #الكويت ما أقدر آخذه آنا #في_خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوم لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال #كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) January 11, 2021