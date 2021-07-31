توقعت الاعلامية الكويتية فجر السعيد حصول تغير كبير في المشهد السياسي اللبناني خلال فترة قريبة ناصحة مواطنيها بالابتعاد عن لبنان في هذه الفترة.

وقالت فجر السعيد، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، وعن الوضع في لبنان: “لست #منجمه ولكن حسب قراءتي للساحه السياسيه أتوقع بأن #لبنان #لن_يبقى على ماهو عليه الأن …. #عون و #بري وتوابعهم سيرحلون من المشهد السياسي اللبنانى عاجلاً وليس آجلاً” في إشارة الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

اكرر النصيحه لأهي لأهل #الكويت أرجووووكم ابتعدوا عن #لبنان هالأيام ….الوضع سيء جدًا شبيه لنا حصل في #مصر قيبل ثورة ٢٥-يناير لايوجد كهرباء ولاجازولين ولا بترول ولا دولار والغيره تدهورت … والأخطر إختفاء الدواء من الصيدليات وإغلاقها … اللهم بلغت الله فإشهد — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) July 31, 2021

ثم تابعت في تغريدة اخرى “اكرر النصيحه لأهي لأهل #الكويت أرجووووكم ابتعدوا عن #لبنان هالأيام ….الوضع سيء جدًا شبيه لنا حصل في #مصر قيبل ثورة ٢٥-يناير لايوجد كهرباء ولاجازولين ولا بترول ولا دولار والغيره تدهورت … والأخطر إختفاء الدواء من الصيدليات وإغلاقها … اللهم بلغت الله فإشهد”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة، أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.