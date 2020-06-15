نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” مجموعة من التغريدات شنت من خلالها هجوما على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت .

فكتبت فجر السعيد : ” الإخوان يلعبون بالكويت الآن أوسخ لعبة شهدها تاريخهم وما يُنشر حاليا هي حسابات تدار بأوامر الإخوان وليس لشقة لندن علاقه ولا أي مجامع أخرى ” .

وتابعت : ” سيصدمون في ردة الفعل فالكويت ليست كما يتوهمون حكامنا طيبين بس حكام .. ابحثوا بتاريخ الإمبراطوريات لتعرفوا معنى أن تحافظ أسرة عالحكم 400 عام ” .

وقالت في تغريدة أخرى : ” يتخاصمون يتعاركون لفظيا وسياسيا ولكن إذا الموضوع مس الحكم لن تجد إلا سمعا وطاعة وستذهل بالنتيجة ” .

وأضافت فجر السعيد : ” وفروا على نفسكم الجهد وإلا تدرون استمروا لتكشفوا وجهكم القبيح أكثر لعل قومي يعلمون من أنتم .. شرذمة لا دين ولا مذهب ولا أخلاق أنجاس لا يتورعون في الضرب بالأعراض إذا تخاصموا فجروا ” .

#الإخوان يلعبون بالكويت الآن أوصخ لعبه شهدها تاريخهم وما يُنشر حالياً هي حسابات تدار بأوامر #الإخوان وليس لشقة لندن علاقه ولا أي مجامع أخرى … سيصدمون في ردة الفعل فالكويت ليست كما يتوهمون #حكامنا طيبين بس #حكام ابحثوا بتاريخ الإمبراطوريات لتعرفوا معنى ان تحافظ اسره عالحكم 400 — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) June 14, 2020