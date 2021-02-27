كتبت الاعلامية الكويتية فجر السعيد سلسلة تغريدات تعليقا على التقرير الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت فجر السعيد صورة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعلقت كاتبة “حي هالراس”.

ثم قالت في تغريدة ثانية “من وجهة نظري لن يجرؤ #بايدن ولا طوايف طوايفه من الديمقراطيين أن يمسوا شعره من الأمير #محمد_بن_سلمان … تقاريرهم الإستخباراتيه يعلم العالم الحديث بأنها مجرد #هرطقات#heretic فاقده المصداقيه .. لن يخضع لها سواهم والتاريخ الحديث يشهد .. ستنحني يا #بايدن كما إنحنى من قبلك”.

من وجهة نظري لن يجرؤ #بايدن ولا طوايف طوايفه من الديمقراطيين أن يمسوا شعره من الأمير #محمد_بن_سلمان … تقاريرهم الإستخباراتيه يعلم العالم الحديث بأنها مجرد #هرطقات #heretic فاقده المصداقيه .. لن يخضع لها سواهم والتاريخ الحديث يشهد .. ستنحني يا #بايدن كما إنحنى من قبلك pic.twitter.com/AYw5t5ZaXv — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 27, 2021

وفي تغريدة ثالثة، قالت فجر السعيد “#انا_كويتيه وأفتخر بأن #السعوديه أمنا الكبيره وجارتنا وعمقنا الإستراتيجي هذا الوطن العظيم، وكلي ثقة وإيمان في قيادته الحكيمة. #كلنا_محمد_بن_سلمان”.

ثم أضافت في تغريدة رابعة كاتبة “اعتقد #بايدن وجماعته الديمقراطيين يعلمون جيداً بأن القرارات لاتُبنى على الظنون.و #أمريكا العظمى دفعت ثمن باهض من أموالها وأبنائها بسبب تقارير الظنون ..لذلك قطوا #ظنونكم بأقرب زباله #trash وتعاملوا مع الواقع وليس الدعايات الإنتخابيه #السعوديه دوله كبيره وجودها يحفظ توازن المنطقه”.

اعتقد #بايدن وجماعته الديمقراطيين يعلمون جيداً بأن القرارات لاتُبنى على الظنون.و #أمريكا العظمى دفعت ثمن باهض من أموالها وأبنائها بسبب تقارير الظنون ..لذلك قطوا #ظنونكم بأقرب زباله #trash وتعاملوا مع الواقع وليس الدعايات الإنتخابيه #السعوديه دوله كبيره وجودها يحفظ توازن المنطقه — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 27, 2021

وكانت قد كشفت أمريكا عن التقرير الذي قدمته الاستخبارات للكونغرس وشمل تقديرا يفيد بأن ولي العهد السعدي، محمد بن سلمان، وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.