نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر ردت من خلالها على من أساء إليها وشكك في ولائها لأمير الكويت الشيخ ” نواف الأحمد الصباح ” وولي العهد الشيخ ” مشعل الأحمد الصباح ” .

وذلك على خلفية حديثها عن المصالحة الخليجية وقيام البعض باستقطاع و ” فبركة ” أجزاء من حديثها على حد قولها لإظهارها بأنها تسيء إلى القيادة السياسية في الكويت .. مؤكدة على أنها أول من يطيع أوامر الأمير وآخر من يعصاه .

فكتبت فجر السعيد في تغريدتها قائلة : ” استقطاع جزء من كلامي عن الأزمة الخليجية قبل حلها ومونتاجها بطريقة تظهر بإني أسيء للمقام السامي حيلة الضعيف .. فعلا أثبتوا يا خمه إن عجز حمار أبوكم وما لقيته شي علي إلا الفبركة ” .

وتابعت : ” اعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيدا من تكون فجر السعيد ” .

وأضافت في تغريدة أخرى : ” اللي يفكر يسيء لي خل يشوفله سالفة غير التشكيك في ولائي لسيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده .. هالموضوع صعب عليكم .. تاريخي يشهد والكبار يعرفون إن فجر السعيد أول من يطيع وآخر من يعصي والولاء للحكم ورث أبوي وجداني ” .

استقطاع جزء من كلامي عن الأزمه الخليجيه قبل حلها ومونتاجها بطريقه تظهر بإني أسيء للمقام السامي حيله الضعيف.فعلاً أثبتوا يا #خمه إن عجز #حمار أبوكم ومالقيتوا شي علي الا الفبركه اعتقد ولائي وحبي وتقديري لسيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد وأثق أنهم يعلمون جيداً #من_تكون فجرالسعيد — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) May 4, 2021

اللي يفكر يسيء لي خل يشوفله سالفه غير التشكيك في ولائي لسيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده … هالموضوع صعب عليكم … تاريخي يشهد والكبار يعرفون إن #فجر_السعيد أول من يطيع وآخر من يعصي والولاء للحكم ورث أبوي وجداني — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) May 4, 2021