نشرت الفاشينيستا الكويتية ” فرح الهادي ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أعلنت من خلاله عن إصابتها بورم .

وأشارت فرح الهادي إلى أنها اكتشفت ذلك بعد مرورها لفترة من الإعياء استمرت لمدة شهر ونصف لم تولي لها أي اهتمام في البداية معتبرة ما تشعر به مجرد وسواس قبل أن تقرر في النهاية الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة .

فقالت : ” ما اهتميت بصحاي وما ركزت وكملت لأن حياتي مليئة بالأشغال وبعدين مر أسبوعين فحسيت إنه لازم أروح عند الدكتور أسوي فحص لإنه صار مو مجرد وسواس وكل هذا هم مع نفسي وما حبيت إني أقول لأحد .. ما حبيت إن أحد يشيل همي ” .

وأضافت فرح الهادي إنها بعد إجرائها للفحوصات تبين وجود ورم ولكنه حميد فقالت : ” هذه الظروف كنت عايشتها بروحي ما كنت أبغي أعرف حد وعملت فحص كامل عند الدكتورة والحمد لله ياربي طلع ورم حميد ” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” حبايبتي الحمد لله ورم حميد وطمنتني الدكتورة وسوتلي كل الفحوصات وقالت لي هالشي طبيعي وما له ضرر وماله داعي أشيله .. ناموا لا تحاتون ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” الذين انقسموا إلى فريقين .. فريق متعاطفا معها متمنيا لها السلامة والشفاء .. وفريق اتهمها بأنها ابتكرت هذه القصة لكي تجذب الأضواء بعدما تحولت عنها الأنظار .