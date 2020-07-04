تصدر هاشتاج المتحرش أحمد بسام زكي قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماع في مصر خلال الساعات الماضية بعد اتهام الطالب بالجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، بالتحرش واغتصاب أكثر من 100 فتاة بينهم أطفال لم يتجاوز عمر بعضهن 14عامًا وأخرين يدرسن في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم ابتزازهن جنسيًا.

وفي التفاصيل، فقد تبنى تبنى حساب يحمل اسم “Assaultpolice”، وترجمته “بوليس الاعتداءات الجنسية”، على موقع “إنستغرام”، نشر شهادات المعتدى عليهن، موجهاً أصابع الاتهام لأحمد بسام زكي، بكونه استغل جنسياً عدداً من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد استطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة وحتى الآن، ولم يواجه أي عقوبات على أفعاله، بل هو دائماً ما يسخر من ضحاياه ويبتزهم، بحسب ما جاء في معظم الشهادات.

في غضون 24 ساعة منذ تدشين الصفحة على موقع “إنستغرام”، حققت متابعة عدد كبير من الفتيات زادت عن 45 ألفاً، ليس هذا فقط، ولكن أكثر من 100 فتاة تقدمن بأدلة على أن زكي تحرّش بهن سابقاً عبر الإنترنت أو في الحياة الحقيقية. تضمنت الشهادات والقصص التي أدلين بها العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء والتي أرسلها إليهن.



وفي منشور آخر على “إنستغرام”، أوضحت صفحة “بوليس الاعتداءات الجنسية” أن حوادث الاعتداء الجنسي لزكي تعود إلى عام 2015 عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. وتحديدًا في (المدرسة الإنكليزية الحديثة في مصر) ، و(المدرسة الدولية الأميركية في مصر)، ثم بعدما التحق بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والعديد من المؤسسات الأخرى. ودفع البعض بتورط هذه المؤسسات التعليمية الباهظة التكاليف، في التستر على الوقائع التي جرت داخلها.



وقد أثارت هذه الاتهامات، والشهادات الكثيرة المتداولة عن هذا الشاب، انتباه المجلس القومي للمرأة -مؤسسة حكومية مصرية-، فأصدر بيانًا مخصصًا بشأنه، قال فيه “تابع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع إنستغرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق “الجروب” متابعة عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين”.

يتابع قومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسى عن كثب الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب

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وأكد المجلس في بيانه “متابعته لهذا الموضوع”، وأهاب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالب جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب.



واختتم المجلس القومي للمرأة بيانه بتأكيد استمرار متابعة هذه القضية، بعبارة “هذا أول بيان يصدره المجلس بشأن هذا الموضوع، وسوف يصدر بيانات أخرى لمتابعته”.