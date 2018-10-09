فضيحة مدوية.. ملاكم شهير راسل متحولة جنسياً لإقامة علاقة جنسية معها!

وجد الملاكم البريطاني، أمير خان، نفسه في قلب زوبعة كبيرة، أخيراً، بعدما تبيّن أنّه بعث برسالة إغواء لعارضة الأزياء المتحولة جنسياً تالولة إيف على موقع “إنستغرام”.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنّ الملاكم البالغ من العمر 31 عاماً عرض على المتحولة جنسياً أن تقيم علاقة معه لكنّها رفضت واستاءت من أسلوبه.



وأوضح المصدر أنّ أمير خان انفعل بصورة كبيرة حين رفضته العارضة المتحولة البالغة من العمر 24 عاماً، بسبب كونه رجلاً متزوجاً.

وقد سألت تالولة الملاكم البريطاني حول زواجه من العارضة الأميركية فريال مخدوم فأجاب بأنّها امرأة غير مناسبة، ولذلك فهو “ينوي الطلاق”، بحسب الصحيفة.

وقال شخص مقرب من العارضة إنّ أمير كان يعتقد أنّه بمجرد تحريك أصبعه سيجد تولالة وهي تقفز إليه من الفرح، ولذلك أحس بالامتعاض حين جرى صده.

وتزوج الملاكم الذي تصل ثروته إلى 23 مليون جنيه إسترليني من فريال في 2013 وافترق الزوجان خلال العام الماضي، لكنّهما عادا إلى بعضهما البعض في وقت لاحق.