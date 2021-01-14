إتهمت شابة إبن عم ​الملكة إليزابيث​ الثانية بمحالولة الاعتداء الجنسي عليها وها هو يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل لخمس سنوات.

ووفق “ذا صن”، إخترق ​سيمون باوز ليون​ غرفة نوم شابة كانت نائمة خلال حدث كان يستضيفه في منزل أجداده بقلعة جلاميس في اسكتلندا.

وحسب الضحية استمر الاعتداء لأكثر من 20 دقيقة، فحاول في البداية جعلها تخلع فستانها ودفعها إلى الحائط، ثم أخبرها أنه يريد أن يقيم علاقة غرامية معها، وبعدما طردته من الغرفة حاول العودة من جديد.

وبعد التحقيق، أفرج عن سيمون بكفالة ووضع في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية بعد ان اعترف باعتدائه جنسيًا على المرأة وهو تحت تأثير الكحول على ان يتم متابعة المحاكمة تدريجياً.