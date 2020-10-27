انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية الراحلة ” زبيدة ثروت ” تم تداوله من جانب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وهي تتحدث عن قصة وقوع أسطورة الكرة البرازيلية ” بيليه ” في حبها من النظرة الأولى عندما التقيا في الكويت .

فقالت زبيدة ثروت في لقاء لها مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” إنه في عام 1973 تمت دعوتها من جانب وزير كويتي لحضور إفتتاح مهرجان بالكويت .. وحين وصلت ودخلت إلى الفندق وجدت في صالونه ازدحاما حول شاب محاط بأكاليل ورد أرسلها المعجبون إليه وهذ الشاب هو بيليه .

ولكنها لم تكن تعرف من هو وذلك لعدم اهتمامها أو حبها لكرة القدم .. وتابعت : ” لبّسني طوق ورد وأنا مكنتش أعرف ده مين .. وجيت مصر لقيته بيكلمني في التليفون ” .

وأضافت زبيدة ثروت بأن بيليه كان يلاحقها تليفونيا عبر القارات ويطلب منها الزواج والسفر معه إلى البرازيل .