صورت ​فنانة​ عربية معروفة زوجها الثري في أوضاع حميمة خلال تواجدها معه في غرفة النوم، وسارعت الى إرسال الأفلام الى هاتفها الثاني الذي لا تحمله إطلاقاً وتضعه في منزلها الخاص.

وتقول المعلومات إن الفنانة الثلاثينية تعمل في المرحلة الحالية على حماية نفسها بالصور والتسجيلات في حال تخلى زوجها الوسيم عنها، كما فعل مع سواها.

والغريب في الأمر أنها أفصحت عن خطتها لأحد المقربين منها، وهو رجل أمن في بلد عربي .

الفنانة رصدت طلبات زوجها في الفراش، إذ تبين أن الرجل يميل الى العنف في ​الجنس​ نوعاً ما، فيشتم شريكته ويضربها، ويشعر باللذة خلال هذه الممارسات.