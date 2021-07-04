ترددت خلال الساعات القليلة الماضية اخبارا حول طلاق الناشطة السعودية ” فوز العتيبي ” من زوجها لاعب كرة القدم ” أحمد الموسى ” بعد زواج استمر لمدة عامين .

وهو ما دفع فوز العتيبي إلى الخروج للرد على تلك الأخبار معربة عن إنزعاجها من ذلك في تعليق لها على سؤال لأحد المتابعات عبر حسابها على تطبيق سناب شات .

فجاء سؤال المتابعة : ” فوز حبيبتي نازلة ستور سناب خبر طلاقك من زوجك ” .. لترد عليها فوز العتيبي قائلة : ” من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا ” .

وتابعت : ” مدري ليش شادين حيلهم في التفاؤل السئ .. المشكلة يدرون إن أحمد مات موت عشان يرتبط فيني بس يتأملون على الفاضي ” .