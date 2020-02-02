فوز العتيبي تهاجم رجال المجتمع السعودي : ” عندنا نوعين يا ديوث يا منحل “

نشرت الناشطة ” فوز العتيبي ” تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” هاجمت فيها رجال المجتمع السعودي وأثارت غضب واستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية .

فكتبت في تغريدتها : ” أكثر شي كان مكرهني بالزواج هو أن أغلب الذكور عندنا نوعين يا ديوث يتوقع من حقه يقيد خيارات زوجته بإسم الغيرة .. يا منحل ما يمانع حتى لو تكون مع غيره شايفين كيف كل واحد فيهم يدبل الكبد أكثر من الثاني ” .

وتابعت : ” عندهم عفن فكري نظامهم يا أما أكون ديوث اتحكم بملابسك يا أكون منحل عادي حتى تكونين مع غيري ما يقدرون يصيرون زي العالم والناس .. الآن سعيدة لأني حظيت بالرجل السوي بينهم ” .

وهاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي فوز العتيبي بعد تلك التغريدة كما طالبوا بضرورة محاسبتها وتوقيع عقوبة صارمة ضدها بتهمة سب وقذف معظم المجتمع السعودي .