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فيديو صادم.. شاهد لحظة اعتداء 6 أشخاص على معاق داخل محل في مصر

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تعرض شاب مصري يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.
وأظهر فيديو تم تداوله على فيسبوك، واقعة الاعتداء على الشاب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضرب
وتمكن فريق من رجال الأمن بمحافظة الشرقية من القبض على 6 ممن ظهروا في الفيديو أثناء الاعتداء على الشاب المعاق.
وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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