فيديو طريف… سيدة سورية تنفجر غضبا: “واحدة العمى ضربك واحدة الله لا يشبعك”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لسيدة تتحدث باللهجة السورية عن تعدد الزوجات.

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وبدأت السيدة في الفيديو حديثها بشكل جدي بالاية الكريمة “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ” لتتابع “اخواني المؤمنين اخواتي المؤمنات عندما شعر ادم عليه السلام بالوحدة خلق الله سبحانه وتعالي له امرأة واحدة”.

غير ان كلامها اتخذ منحا اخر بعد ذلك اذ تابعت: “نعم واحدة يا ابو عيون زايغة واحدة يبعتلك حمى تسلق بدنك واحدة العمى ضربك واحدة الله لا يشبعك واحدة يبليك بقتلك”.