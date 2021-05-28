تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف، يظهر أثناء البثّ المباشر، هرّة تقتحم مؤتمراً صحافيّاً أقامه النائب السابق ​مصباح الأحدب​، يتناول فيه المستجدات السياسية وانعكاسها على طرابلس.

وراحت القطة تتمايل أمام الكاميرات ذهابا وإيابا، ولم يقم الأحدب بأي ردّة فعل ولم يحرّك ساكناً.

وتنوّعت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديو، منهم من سأل إن كانت هذه القطة نمر أم هرّة، ومنهم من عبّر عن ضحكه على ما حصل، وآخر علّق أنه لم يركّز على ما قاله الأحدب بل كان كل تركيزه على القطة.

هرّة تقتحم مؤتمراً صحافياً لنائب سابق !!





اقتحمت هرّة المؤتمر الصحافي للنائب السابق #مصباح_الأحدب، وتمايلت امام الكاميرا ذهابا وإيابا، من دون أن يحرّك الأحدب ساكناً وكأن شيئا لم يحصل.@MisbahAhdab #لبنان pic.twitter.com/Yxr2dAlvYX — D® Phil (@philabouzeid) May 27, 2021