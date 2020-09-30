انتشر مقطع فيديو غريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً للجدل يظهر ​زوجاً روسياً​ ضبط زوجته مع عشيقها في منزل الزوجية وفيما حاول ​العشيق​ الفرار عبر نزوله على شراشف مربوطة عن الشرفة ، قام الزوج بمحاول اللحاق به لضربه فيما كانت الزوجة ترمي لعشيقها ثيابه وتساعده على الهرب.

كذلك وحين كان العشيق متدلياً خارج الشرفة وصل إلى شرفة أحد المنازل وقامت قاطنته وهي عجوز بضربه بالمكنشة حتى كاد يقع.

وأثار مقطع الفيديو الغريب موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي انقسم المعلّقون عليه إلى قسمين بين مُتساءل إن كان المقطع حقيقي، وآخرون قالوا من الممكن أن يكون مشهد تمثيلي، فيما سادت موجة سخرية من الواقعة بالقول إن ​الزوجة الخائنة​ وعشيقها كان لديهم خطة طوارئ في حالة انفضاح أمرهم.

i love russia pic.twitter.com/HzJ5y7k0UR — Jonny Tickle (@jonnytickle) September 29, 2020