فيديو مؤثراً جداً.. أم تزور ابنتها في القبر للمرة الأولى بعد حرمانها من رؤيتها وحضور دفنها

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً جداً لامرأة تبكي على قبر ابنتها في بلدة في قضاء صور في الجنوب.

وظهرت المرأة وهي “تندب” ابنتها التي توفيت في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد بعدما حرمت من رؤيتها. واللافت أنها كانت تقف خلف سياج حيث أراد الوالد منعها من الوصول إلى القبر بعدما دفن الجثمان في حديقة المنزل.

وأطلق هذا الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب المتابعون عن غضبهم بسبب الظلم الذي تعرضت له الأم متوجهين بانتقادات لاذعة إلى الأب ومعتبرين أنه لا يمكنه حرمان الأم من لمس قبر ابنتها.

ومما جاء في التعليقات على مختلف الحسابات: “بعد في ظلم أكثر من هيك؟ بعد في شي بيكسر القلب أكثر من هيك؟ بنت انقتلت، دُفنت في منزل والدها تم تسييج الحديقة حتى الأم ما تزورها” و”الله اكبر على من طغى وتجبر”.

وطالب الجميع السلطات المعنية بمحاسبة الأب. وكانت بعض المواقع أشارت في وقت سابق إلى أن الفتاة وتدعى مايا علي اسماعيل توفيت نتيجة إصابتها بطلق ناري في نهاية العام الماضي أي 2019.