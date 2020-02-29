الصفحة الرئيسية منوعات فيديو مؤثراً جداً.. أم تزور ابنتها في القبر للمرة الأولى بعد حرمانها...

فيديو مؤثراً جداً.. أم تزور ابنتها في القبر للمرة الأولى بعد حرمانها من رؤيتها وحضور دفنها

بواسطة -
0 318

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً جداً لامرأة تبكي على قبر ابنتها في بلدة في قضاء صور في الجنوب.

وظهرت المرأة وهي “تندب” ابنتها التي توفيت في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد بعدما حرمت من رؤيتها. واللافت أنها كانت تقف خلف سياج حيث أراد الوالد منعها من الوصول إلى القبر بعدما دفن الجثمان في حديقة المنزل.
وأطلق هذا الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب المتابعون عن غضبهم بسبب الظلم الذي تعرضت له الأم متوجهين بانتقادات لاذعة إلى الأب ومعتبرين أنه لا يمكنه حرمان الأم من لمس قبر ابنتها.
ومما جاء في التعليقات على مختلف الحسابات: “بعد في ظلم أكثر من هيك؟ بعد في شي بيكسر القلب أكثر من هيك؟ بنت انقتلت، دُفنت في منزل والدها تم تسييج الحديقة حتى الأم ما تزورها” و”الله اكبر على من طغى وتجبر”.

وطالب الجميع السلطات المعنية بمحاسبة الأب. وكانت بعض المواقع أشارت في وقت سابق إلى أن الفتاة وتدعى مايا علي اسماعيل توفيت نتيجة إصابتها بطلق ناري في نهاية العام الماضي أي 2019.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.