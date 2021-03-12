انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من وصول جثمان الناشط الاجتماعي الأردني ​عبود العمري​ الى الاردن بعد ان تعرض لحادث سير في جنوب أفريقيا وتوفي على اثره.

وحصر مراسم دفن نجم المواقع بعض المقربين التزاماً بالإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المملكة من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد منهم شقيق الراحل أحمد العمري وصديقه في الرحلة الأخيرة أيمن عبلي كما ظهر أصدقاء الراحل وهم يزينون قبره بالورود.

وكان رحيل عبود العمري قد سبب صدمة الى الجمهور ونعاه عدد كبير من النجوم أبرزهم ديانا كرزون.









