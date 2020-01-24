فيديو مثير يكشف طريقة تعامل الأطباء مع مرضى كورونا من داخل العناية المركزة

وثق مقطع فيديو لحظات التوتر والحذر التي تعيشها المستشفيات في الصين إزاء إنتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد .

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل العناية المركزة الأطباء وهم يقفون على قدم وساق لإنقاذ المصابين ، فيما حرصوا على إرتداء الكمامات والملابس الوقائية كاملةً خوفاً من العدوى .

ورغم أجواء التوتر إلا أن الأطباء كانوا يشدون من أز بعضهم البعض مستعينين بأجهزة حديثة ، وتكرار التعقيم ، والمناوبة على المرضى بمساعدة الممرضات .

وتشهد الصين حالة من التأهب لمواجهة المرض الغامض الذي لم يتم اكتشاف لقاح ضده ، وتحاول السيطرة عليه بإرتداء أقنعة الوجه إذ طلبت مساعدات طارئة بـ 40 مليون قناع للوجه ، مع تكثيف الجهود وفق ما تم اكتشافه عن المرض القاتل .