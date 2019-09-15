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فيديو ” معنف ابن طليقته ” يثير الغضب في السعودية ومواقع التواصل الإجتماعي

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأب يقوم فيه بمعاقبة ” ابن طليقته ” الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بطريقة مهينة .

حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقوم بتقييد الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم شارك في ضرب الطفل .

 ويقوم الرجل بربط يديه وراء ظهره ومن ثم يقوم بربط رجله في يديه وسط صراخ وبكاء من الطفل وهو يحاول أن يتخلص منه ولكن الرجل لم يسمح له بالحركة .

وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” وخرج هاشتاج ” معنف ابن طليقته ” للمطالبة بضرورة القبض على هذا الرجل ومحاسبته على هذا الفعل الغير إنساني والذي يتنافي مع حقول الطفل وإيصال الفيديو إلى الجهات المختصة .

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