فيديو ” معنف ابن طليقته ” يثير الغضب في السعودية ومواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأب يقوم فيه بمعاقبة ” ابن طليقته ” الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بطريقة مهينة .
حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقوم بتقييد الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم شارك في ضرب الطفل .
ويقوم الرجل بربط يديه وراء ظهره ومن ثم يقوم بربط رجله في يديه وسط صراخ وبكاء من الطفل وهو يحاول أن يتخلص منه ولكن الرجل لم يسمح له بالحركة .
وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” وخرج هاشتاج ” معنف ابن طليقته ” للمطالبة بضرورة القبض على هذا الرجل ومحاسبته على هذا الفعل الغير إنساني والذي يتنافي مع حقول الطفل وإيصال الفيديو إلى الجهات المختصة .
قد يكون نشر المقطع رحمة من الله لإنقاذ هذا الطفل ممن تجرد من الرحمة والإنسانية ويسلم لأمه لحضانته. #معنف_ابن_طليقته
— أحمد الدبكل (@aalenzi81) September 15, 2019
#معنف_ابن_طليقته الكثير يعتقدون ان الابوة هي سيطرة وحزم مجرد عن الحب والحنان,، ونلوم الابناء على العقوق، رحم الله امرءا ساعد ابنه على بره.
لوموا انفسكم قبل ان تلوموا اولادكم
— زهرة الجبل (@qwQUM4jUrHxq50T) September 15, 2019