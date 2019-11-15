فيديو نادر.. الأميرة ديانا تمنع صحافياً من تصوير ولديها بطريقة أشعلت المواقع

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو نادراً للأميرة الراحلة ديانا وهي تمضي بعض الوقت برفقة ابنيها الأميرين وليام وهاري.

وظهرت في الفيديو وهي تتوجه إلى أحد المصورين طالبة منه التوقف عن التصوير وواضعة اليد على الكاميرا.

وسمع بعد ذلك صوتها وهي تتحدث إليه بصفته أباً. وقالت: “هل بوسعي أن أطلب منك احترام خصوصية ولدي؟”. فأجاب: “أجل بالتأكيد، لا مشكلة”.

وتابعت: “لأنني أحضرت ولدي إلى هنا اليوم في عطلة وسنقدر احترامك”. وتجاوب معها المصور إلا أنه طلب منها أن تسمح له بالتقاط صورة لها مع ولديها فردت بأنها بالرفض لافتة إلى أنها تريد حماية الأطفال كأم.

وأحدث المقطع المصور ضجة على تلك الحسابات وحقق عدداً كبيراً من المشاهدات. وعبر الكثيرون عن تقديرهم لرقي الأميرة وطريقة تعاملها مع الصحافيين.