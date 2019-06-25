فيديو نادر.. تصريحات لمحمد صلاح في سن العشرين.. بماذا كان يحلم؟

قد يظن البعض أن مشوار اللاعب المصري محمد صلاح الاحترافي كان سهلا وممهدا من اليوم الأول، فمن يتابعه الآن ويرى تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي المحترف فيه، لا يعرف كيف عانى كثيرا للوصول إلى هذه المرحلة.

محمد صلاح كان كأي لاعب شاب في مصر يطمح في الاحتراف بالخارج، وتلقى عرضا من نادي بازل السويسري عام 2012، لكنه واجه صعوبة في السفر.

في لقاء قديم لصلاح مع كريم حسن شحاتة في برنامج “كورة كل يوم” وتحديدا حلقة 3/4/2012، تحدث عن حلمه في الاحتراف وطالب نادي المقاولون العرب، الذي كان يلعب في صفوفه وقتها، بالسماح له.

في الحلقة التي نُشر فيديو منها عبر صفحة تهتم بأخبار صلاح على Facebook يظهر وهو يتحدث عن العرض الذي جاء له وتمسك النادي السويسري به، في حين رفض نادي المقاولون بيعه، بحجة أن العرض المالي غير مناسب، لكن صلاح وقتها أصر على موقفة وأن هذه الفرصة قد تكون البداية له في مسيرة احتراف ناجحة.