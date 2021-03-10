انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للملك السعودي الراحل ​فهد بن عبد العزيز​، وهو يسبح في حوض السباحة مع ابنه الأمير ​عبد العزيز بن فهد​.

وعلى الرغم من مرور سنوات على تصويره، تصدر هذا الفيديو الترند وقوائم الفيديوهات الاكثر تداولا في المملكة العربية السعودية، ونال انتشارا واسعا ونسب مشاهدة كبيرة جدا.

ويعود تاريخ تصوير هذا الفيديو الى عام 1993 ولم ينتشر في السابق، ولم يعرف من سربه الى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، وردود الفعل على الفيديو لم تكن سلبية.





