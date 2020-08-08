كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن تشخيص ما لا يقل عن 60 شخصا بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد الذي ظهر في الصين وأودى بحياة سبعة أشخاص .

وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القراد ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط ويسبب حمى نزفية فيروسية .

وتتمثل أعراض هذا المرض في الإصابة بحمى شديدة مع متلازمة قلة الصفائح الدموية وهو ما قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا .

كما يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس أيضا والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين التعب والحمى والطفح الجلدي .

وتمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يوما ولا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف الفيروس .