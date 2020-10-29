كشف تقرير لموقع ” CNN ” عن إصابة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ” كلوي كارداشيان ” بفيروس كورونا المستجد .

وهو ما كشفت عنه كلوي كارداشيان في مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن وضعها الصحي فقالت : ” اكتشفت لتوي أنني أصبت بفيروس كورونا .. أنا في غرفتي وكل الأمور تسير على نحو جيد رغم أنها لم تكن كذلك لأيام عدة ” .

وظهرت أيضا في مقطع الفيديو شقيقتها النجمة ” كيم كارداشيان ” وعلقت على ذلك قائلة : ” نحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج فحوص كلوي لنعرف ما إذا كانت تعاني من الفيروس أم لا .. حدسي يقول إنها مصابة لأنها مريضة جدا وأنا أشعر بالقلق عليها وهي خائفة بل تحس بالتوتر ” .

كما أبدت والدتهما ” كريس جينير ” عن قلقها تجاه إبنتها وأشارت إلى أنها حاولت أن تستدعي طبيباً للحصول على المساعدة . لافتة إلى أن كلوي تعاني من بعض الأعراض ومنها التقيؤ والسعال والارتجاف والهبّات الساخنة ثم الباردة إضافة إلى ألم الرأس الحاد الذي لا يشبه الصداع العادي .

وختمت كلوي كارداشيان حديثها معربة عن تفاؤلها بالشفاء وقالت : ” سنتخطى جميعاً هذا شرط أن يتقيد الناس بالقواعد .. ليباركنا الله ” .