حذف موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اليوم الثلاثاء كان قد كتبه حول فيروس كورونا المستجد وإنه أقل فتكا من فيروس الأنفلونزا الموسمية .

وأكد ” أندي ستون ” المتحدث بإسم فيس بوك نقلا عن قناة سي إن إن الأمريكية أن الشركة قامت بحذف المنشور لأنه ينتهك قواعدها بشأن المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا .

وقال دونالد ترامب في منشوره المحذوف : ” كل سنة يموت الكثير من الناس .. أحيانا أكثر من 100 ألف شخص بالإنفلونزا على الرغم من توفر اللقاح .. هل يجب علينا أن نغلق بلدنا ؟ لا ” .

وتابع : ” لقد تعلمنا كيف نتعايش مع الإنفلونزا بنفس الطريقة التي نتعلم بها التعايش مع كوفيد 19 الذي يعتبر أقل فتكا لدى معظم السكان ” .

وأشارت سي إن إن إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد نشر نفس الرسالة عبر موقع ” تويتر ” ولكن التغريدة لاتزال موجودة حتى الآن .

يذكر أن 209000 أمريكي قد توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا هذه السنة وهي حصيلة تفوق ضحايا الإنفلونزا في المواسم الخمسة الماضية .