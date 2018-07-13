“فيفا” يطلب عدم بث صور الحسناوات خلال المونديال.. والسبب؟

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محطات التلفزة، والمراسلين التابعين لها بعدم بث صور “المشجعات الحسناوات” أثناء مونديال كأس العالم على شاشات التلفاز، للحد من القضايا المرتبطة بالتحرش الجنسي.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” أمس الخميس عن فيدريكو أديتشي، مدير شؤون التنوع والاستدامة في الفيفا قوله، إنّ “الاتحاد سيطلب من محطات البث المحلية وفرق الإنتاج التلفزيوني التابعة لها، عدم بث مثل تلك الصور واللقطات خلال المباريات القادمة”.

وفي السياق نفسه قال بيارا بوار، المدير التنفيذي لـ “شبكة مناهضة العنصرية في كرة القدم بأوروبا”، إن “العنصرية دائما كانت المشكلة التي تتردد كثيراً أثناء مباريات المونديال”. وأضاف إن “قضايا ذات صلة بالتحرش الجنسي هي الأكثر تردداً في مونديال روسيا”.

وتابع “بوار” أنَّ معاملة الطواقم الإعلامية من النساء والمشجعات كانت من أكثر الأمور التي أثير النقاش حولها. كما نقلت الوكالة الأمريكية عن خبراء (لم تسمهم) القول إن “أحداث التمييز الجنسي والتحرش” في مدرجات المشجعين باتت أكثر خطورة من العنصرية.