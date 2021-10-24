فوجئ متابعو قناة اخبارية اميركية تبث من ولاية واشنطن بعرض مقطع فيديو إباحي لمدّة 13 ثانية خلال نشرة الأرصاد الجوية الأمر الذي أثار صدمة عند المشاهدين.

وكانت مذيعة النشرة الجوية ميشيل بوس تتحدّث عن تفاصيل الطقس المتوقّع عبر قناة KREM الإخبارية التي تتّخذ من مدينة سبوكاين في ولاية واشنطن الأميركية مقراً لها، حين ظهر مقطع الفيديو الإباحي عن طريق الخطأ في النشرة الجوية التي بُثَّت عند الساعة السادسة والنصف

ويبدو أن المذيعة لم تنتبه لما يجري فيما كان الفيديو الإباحي يُعرَض بطريقة واضحة في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة، حيث بدت امرأة ممددة على السرير وظهر جسدها العاري.

وفي نشرة الساعة الحادية عشرة من ليل يوم الأحد، تلا المذيع بيان اعتذار من المحطة جاء فيه: “بُثّ مقطع فيديو غير لائق في القسم الأول من البرنامج. نعمل جاهدين للتأكد من عدم تكرار حدوث مثل هذا الأمر”.

وذكر البيان أن وحدة المتضررين الخاصة ووحدة الاستجابة والمساعدة التقنية في شرطة مدينة سبوكاين يحققان في “ملابسات ظهور الفيديو على الشاشة ومصدره”. أضاف البيان: “يتعاون موظفو المحطة بشكل كامل مع الشرطة في محاولة لمعرفة ما جرى”، لافتاً إلى “تلقّي اتصالات من العديد من المواطنين في المدينة والبلاد للتعبير عن انزعاجهم مما حدث”.