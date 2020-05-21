كشف تقرير لموقع ” Gala ” بالنسخة الفرنسية عن فيلم وثائقي يحمل إسم ” Being Me: Diana ” الذي سوف يتم عرضه قريبا على إحدى منصات الإنترنت عن حياة الأميرة ديانا .

وهو الأمر الذي أثار قلق العائلة الملكية البريطانية خاصة وبعد الكشف أيضا عن الكتاب الذي سيتناول حياة الأمير هاري وميغان ماركل إثر انفصالهما عن الأسرة الملكية .

حيث يتطرق الفيلم إلى طفولة الأميرة ديانا المضطربة ومعاناتها من المشاكل الهضمية وأيضا زواجها من الأمير تشارلز وصولا إلى ما يحكى عن محاولتها الإنتحار 4 مرات .

كما سيتناول الفيلم أدق التفاصيل عن حياة ديانا إضافة إلى الكثير من المشاهد التي لم تعرض لها من قبل والعديد من المقابلات مع مقربين منها وكاتمي أسرارها الذين يقفون للمرة الأولى أمام الكاميرا .

وعلى الجانب الآخر قالت المستشارة الملكية ” ليسلي كارول ” في حديث إلى الصحافة البريطانية أن الفيلم سوف يفتح جراحا جديدة .. وأن العائلة الملكية رفضت المشاركة في العمل على غرار أسرة الأميرة الراحلة مضيفة أنه من الممكن أن يغضب الأميرين ويليام وهاري .