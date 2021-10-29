في أقوى رد على تصريحات وزير الاعلام اللبناني المثيرة الجدل حول حرب اليمن وموقفه من الحوثيين، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد في رد وصفه كثيرون بأنه الاقوى منذ بدء هذه الازمة.

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” يوم الخميس: “بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي (حِلّوا عنّا بقا)”.

وأضاف: “أدعو الله أن يتم ذلك.. ففي رأيي (الشخصي) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا) وأن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا، فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!”.

بعض مواطني لبنان ( الإيراني ) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة #قرداحي : ( حِلّوا عنّا بقا ).

وأدعو الله أن يتم ذلك ..

ففي رأيي ( الشخصي ) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا )

وأن يعود سفيركم اليكم وسفيرنا الينا فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 28, 2021

وقال في تغريدة أخرى تعليقا على ما نشرته وزارة الإعلام اللبنانية: “هذا إن صح، وأظنه صحيحا، هو تأكيد أن لبنان مختطف، وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح قرداحي المسيء للسعودية والإمارات، ويظهر هذا من وزارة إعلامهم”.

هذا – إن صح وأظنه صحيحًا- هو تأكيد أن لبنان مختطف وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح #قرداحي المسيء للسعودية والإمارات ويظهر هذا من وزارة إعلامهم ..

سنرى ان كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته..! pic.twitter.com/pVxdkyVoMB — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 28, 2021

وتابع: “سنرى إن كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته”.

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