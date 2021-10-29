في أقوى رد على تصريحات وزير الاعلام اللبناني المثيرة الجدل حول حرب اليمن وموقفه من الحوثيين، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد في رد وصفه كثيرون بأنه الاقوى منذ بدء هذه الازمة.
وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” يوم الخميس: “بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي (حِلّوا عنّا بقا)”.
وأضاف: “أدعو الله أن يتم ذلك.. ففي رأيي (الشخصي) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا) وأن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا، فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!”.
وقال في تغريدة أخرى تعليقا على ما نشرته وزارة الإعلام اللبنانية: “هذا إن صح، وأظنه صحيحا، هو تأكيد أن لبنان مختطف، وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح قرداحي المسيء للسعودية والإمارات، ويظهر هذا من وزارة إعلامهم”.
وتابع: “سنرى إن كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته”.
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