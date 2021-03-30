أدلى المتهم بالتحرش بطفلة المعادي بأقواله أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة في أولى جلسات محاكمته اليوم الثلاثاء والتي نفى فيها جميع الاتهامات الموكلة إليه .

حيث أشار المتهم إلى أن اعترافاته بالنيابة وقيامه بالتوقيع عليها جاءت بعد تعرضه للضغط والإكراه وعدم وجود محامي برفقته . . كما اتهم الطفلة بأنها كانت تريد سرقته .

فقال : ” أنا اعترفت في النيابة لأنه لم يكن معي محام .. أنا واحد حاجج بيت ربنا مستحيل أعمل حاجة حرام وما لمستش البنت ” .

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وهو يرتدي الزي الأبيض وتم إيداعه قفص الإتهام .. كما حضرت ” أوجيني أسامة ” الشاهدة على الواقعة والطفلة المجني عليها بصحبة والديها .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر الشاهدة عليها لمقطع فيديو يوثق قيام المتهم باستدراج الطفلة إلى مدخل أحد العقارات والتحرش بها محاولا هتك عرضها بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها .

وخرجت الشاهدة التي تعمل أيضا بالعقار لمنعه من مواصلة تعديه على الطفلة .. ولما رآها المتهم ترك الطفلة التي هربت منه وواجهته بما فعل .

ومن جانبه قال محامي المتهم بالتحرش بطفلة المعادي للمحكمة : ” موكلي يعاني من أمراض نفسية على رأسها الاكتئاب ” .