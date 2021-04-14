شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة يوم أمس الثلاثاء وفي اليوم الأول من شهر رمضان جريمة قتل ارتكبتها مذيعة مصرية تدعى ” رانيا صفوت ” وتعمل في محطة إذاعية محلية بإسم ” راديو السكة ” وراح ضحيتها زوج شقيقتها طعنا بالسكين في منزله .

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على رانيا صفوت والتي أفادت في استجوابها واعترافاتها أن ما قامت به كان دفاعا عن النفس وأن ما حدث كان عتابا تطور لمشاجرة بسبب إبلاغ زوج شقيقتها عن مكان اختباء زوجها الهارب من أحكام قضائية بسبب ديون مالية تتخطى 600 ألف جنيه مصري .

وكشفت التحقيقات أن المذيعة استشاطت غضبا بعد علمها بوشاية زوج شقيقتها عن زوجها وتوجهت إلى منزل الضحية لمواجهته الذي رفض اتهاماتها وتطور الأمر بينهما لتمسك رانيا صفوت سكينا وانهالت عليه طعنا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وحاول الجيران وزوجة القتيل إنقاذه وتم استدعاء الإسعاف إلا أنه توفي قبل نقله من مكان الجريمة إلى المستشفى .

وأمرت النيابة العامة حبس المذيعة رانيا صفوت 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وإرسالها للمعمل الجنائي .. كما طالبت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأقارب المجني عليه لسؤالهم حول الواقعة .