أجرت خبيرة التجميل اللبنانية ” جويل مردينيان ” لقاءا لبرنامج ” MBC Trending ” وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها .

وكشفت جويل خلال اللقاء عن عمرها الحقيقي للمرة الأولى حيث أتمت عامها ال 45 .. وأشارت إلى أنها تنتظهر هدية عيد ميلادها من زوجها والتي تتمثل في حقيبة يد من نوع معين سيشتريها لها من مدينة كان بفرنسا خصيصا .

وبسؤالها عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها بمناسبة عيد ميلادها أجابت : ” بتمنى إني أقدر أرجع أتبنى قبل ما أكبر .. إن أقدر خلال السنة أو السنتين اللي جايين نقدر نتبنى بنت .. بعدنا بنتعذب بأوراق تبني إبننا ” .

يذكر أن جويل مردينيان لديها طفلا بالتبني يدعى ” نيثن مارك ” والتي كانت قد تبنته منذ أكثر من عام .