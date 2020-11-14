انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري يشعل النيران في نفسه وسط ميدان التحرير بالقاهرة يوم الخميس الماضي .

ويظهر الرجل في الفيديو الذي بثه مباشرة من خلال موقع ” فيس بوك ” وهو يسكب كمية كبيرة من البنزين على جسده وملابسه كاشفا عن سبب قيامه بذلك إلى فصله من عمله بعد كشفه لقضايا فساد ورد إلى الدولة مبلغ 25 مليون جنيه .

ومع ذلك تعرض للظلم وقدمت ضده بلاغات للقبض عليه وردد المواطن أثناء قيامه بذلك هتافات منددة بالظلم الذي تعرض له مثل ” حسبي الله ونعم الوكيل ” بصوت مرتفع قبل أن يشعل النار في نفسه .

وكان قد تجمع حوله عدد كبير من المواطنين المتواجدين بالمكان إلى جانب جنود الأمن في محاولة منهم لإقناعه بالعدول عن قراره لكنهم فشلوا وتفاجأوا بتصاعد النيران فسارعوا لإخمادها وتم نقله للمستشفى وهو في حالة خطرة .

فيديو المواطن المصري اللي حرق نفسه في ميدان التحرير

بعد ما اتلموا عليه وكانوا عاوزين يقبضوا عليه عشان زعق

وقال باعلي صوته ااااااااااه ,. وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/jU6PEvuqQE — Docromaty (@Emaratoon) November 12, 2020

موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات يحرق نفسه علي الهواء مباشرة بعد كشفه فساد النظام..

فهل يفيق الشعب الغافل من غيبوبته بعد ان ضحي هذا المواطن حياته من اجله؟ #ميدان_التحرير pic.twitter.com/i8iANL0Lyl — mohamed abdelrahman (@mohamed23404202) November 12, 2020