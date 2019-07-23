في بث مباشر على ” فيس بوك ” هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لرجل آخر

قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بواسطة تطبيق ” فيس بوك لايف ” والذي استمر تقريبا لمدة 4 دقائق .

وأقدم شيام على الانتحار داخل معبد ديني في قرية ” رايبها ” قرب مدينة ” أغرة ” في شمال البلاد .

وترك الشاب رسالة إلى أهله موضحا بها السبب الذي دفعه إلى الانتحار وهو ترك حبيبته له وخطبتها لرجل آخر .. وكتب في الرسالة : ” أفتقدها ولا أستطيع العيش من دونها .. لا أستطيع تحمل حقيقة أنها سوف تتزوج من شخص آخر ” .

وأضاف : ” تأثرت بالإجهاد بسبب فقدانها لدرجة أنني فقدت وظيفتي ” .

واعتذر شيام في الرسالة لوالديه على ما فعله وطلب منهما التبرع بأعضاء جسمه بعد موته .. كما طلب من السلطات عدم محاسبة أحد على موته .