في تصريحات مثيرة للجدل للداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” : ” المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة “

حل الداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” ضيفا في برنامج ” اتجاهات ” والذي تقدمه الإعلامية ” نادين البدير ” على قناة روتانا خليجية .
وتحدث أحمد الغامدي خلال لقائه عن أن المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة إذا لبست ما يستر بدنها سواء ملون أو غير ملون .
وأشار إلى إنه أثناء فترة إقامته في الجنوب في السبعينات كانت النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه .
كما قال ” محمد ربيع الغامدي ” الباحث في الموروث الشعبي أثناء اللقاء أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقا .. وأن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام .
حيث كانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس .
الباحث الشرعي #أحمد_بن_قاسم_الغامدي
لا أرى أن المرأة يجب أن تُلزم بالعباءة، فإذا لبست ما يستر بدنها وتخمرت يجوز لها ذلك، وإن لبست الملون..@DAhmadq84 #اتجاهات #خليجية pic.twitter.com/Lnafvud9Rh
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
الباحث في الموروث الشعبي #محمد_ربيع_الغامدي
العباءة السوداء يبدو لي أنها سورية شامية، والمرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز إطلاقا.. #اتجاهات #خليجية pic.twitter.com/UHKlbLuDUo
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019
الباحث في الموروث الشعبي #محمد_ربيع_الغامدي
أنا شاهد عيان.. في عام 1960 انتقلت للباحة فلم أجد امرأة تلبس العباءة نهائيا.. #اتجاهات #خليجية pic.twitter.com/KLayuF7C8q
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) September 15, 2019