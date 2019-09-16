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في تصريحات مثيرة للجدل للداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” : ” المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة “

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حل الداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” ضيفا في برنامج ” اتجاهات ” والذي تقدمه الإعلامية ” نادين البدير ” على قناة روتانا خليجية .

وتحدث أحمد الغامدي خلال لقائه عن أن المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة إذا لبست ما يستر بدنها سواء ملون أو غير ملون .

وأشار إلى إنه أثناء فترة إقامته في الجنوب في السبعينات كانت النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه .

كما قال ” محمد ربيع الغامدي ” ‏الباحث في الموروث الشعبي أثناء اللقاء أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقا .. وأن العباءة السوداء جاءت من العراق وبلاد الشام .

حيث كانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس .

 

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