خرج الداعية المصري ” عبد الله رشدي ” بتغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر علق من خلالها عن قضية الاغتصاب الزوجي التي أثارت الجدل مؤخرا بعد كشف ” ندى عادل ” طليقة الفنان ” تميم يونس ” عن تعرضها أثناء زواجها منه للاغتصاب من جانبه .

وأعرب عبد الله رشدي عن موقفه من هذه القضية في مقطع فيديو قائلا : ” مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي .. الكلام ده كله كلام فارغ وضحك عالدقون .. الواحدة ببتزوج برغبتها وبرضاها مفيش واحد بيجيب واحدة بيغصبها انها تتجوز الكلام ده غير موجود ” .

وتابع : ” هي اتجوزت وعارفة إنه من أساسيات ومن أبجديات عقد الزواج في الإسلام إنه حرام عليها أن تمنع نفسها عن زوجها والكلام ده بقالنا سنين ماشيين عليه والآباء والأمهات فاهمينه وبيعلموه لولادهم .. النهاردة طالع جيل جديد عايز يفرض علينا الثقافة الغربية بالعافية ” .

وأضاف رشدي : ” وعايزنا نتقبل فكرة إن الست تقول لجوزها لأ انا مليش مزاج واخبط دماغك في الحيطة .. ده لا مودة ولا رحمة ده إذلال زوجي إن انتي تاخدي حقوقك من جوزك على داير المليم وتاخدي حقوقك كلها زي ما الشرع بيقول ولما يجي جوزك يطلب منك حقوقه تقوليلو لأ أصلي ماليش مزاج ” .

واختتم حديثه بالقول : ” يعني انتي عايزة تحطيه تحت رحمتك وتحت مزاجك والله لو انتي راضية عنه خلاص مش راضية اخبط دماغك في الحيطة .. الطريقة دي طريقة سيئة لا يقرها الشرع ولا يعرفها وهي حرام وامتناع الزوجة عن زوجها حرام ” .