أقدمت شابة مصرية تبلغ من العمر 26 عاما على قتل أولادها الثلاثة والشروع في قتل زوجها البالغ من العمر 32 عاما بواسطة ” سم الكلاب ” في مركز فرشوط بمحافظة قنا في مصر .

وأدلت المتهمة باعترافاتها أمام النيابة العامة كاشفة عن تفاصيل الجريمة والسبب من ورائها بعد أن أنكرت تورطها بها في البداية مشيرة إلى أن سبب وفاة أطفالها ( آدم 9 أعوام، أميرة 8 أعوام، أمير 7 أعوام ) وإصابة زوجها بالتسمم جاء نتيجة تناولهم عصير منتهي الصلاحية .

ثم ادعت بعد ذلك أن سبب الوفاة هو لتناولهم ” بطيخ مسرطن وفسيخ ” وأنها لم تتناول معهم لأنها لا تحب الفسيخ .. ثم اعترفت المتهمة بعد تكذيب النيابة لأقوالها ومواجهتها بالأدلة عقب فحص الكاميرات وصدور التقارير الطبية .

فقالت أنها وضعت لأولادها وزوجها سماً يقتل الكلاب في زجاجات عصير المانجو وأنها قامت بذلك بهدف التخلص منهم بسبب ارتباطها بعلاقة محرمة مع سائق من الجيران في قرية كوم البيجا منذ عدة أشهر وأنهما كان يلتقيان مرة كل أسبوع في إحدى الشقق بمدينة فرشوط لممارسة الرذيلة .

وأضافت أنه في إحدى المرات كان قد جلب عشيفها لها سم الكلاب واتفقت معه على وضع السم في زجاجات عصير وتقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة في المنزل مما تسبب في مصرع الأطفال .. بينما تمكن الزوج من الاستغاثة ببعض الجيران وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث أصيب بغيبوبة لعدة أيام قبل أن يبدأ في استعادة وعيه تدريجيا .

وقررت النيابة العامة بفرشوط حبس الزوجة المتهمة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني .