شهدت قرية أولاد حمزة في مركز العسيرات بمحافظة سوهاج جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 27 عاما على ذبح والديه وطفلي شقيقته كما أصيبت الأخيرة بجروح خطيرة .

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بقتل والده ” 70 عاما ” ووالدته ” 65 عاما ” وطفلي شقيقته إنجي ” 5 سنوات ” ومينا ” 6 شهور ” أثناء نومهم باستخدامه ل ” ساطور ” .

كما أصاب شقيقته مارينا ” 25 عاما ” بجروح متفرقة وخطيرة وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة .

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات ويعاني من مشاكل نفسية وهو ما جعله غير متزن في أفعاله وسلوكه .. وأضافت بأنه بعد ذبحه للضحايا لم يهرب وظل متواجدا في مسرح الجريمة حتى تم القبض عليه .

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .